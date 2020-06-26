Медведев рассказал о планах "Зенита" на ближайшее будущее

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Медведев рассказал о планах "Зенита" на ближайшее будущее

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился планами клуба на будущее.

"Пока переговоров по трансферам не ведем. С Сергеем Семаком мы подписали контракт по схеме "2+1". Ближайшей задачей является получение титула чемпиона России во второй раз, а на 2025-й год - второй звезды", - сказал Медведев.

Отметим, что для получения второй звезды "Зениту" необходимо стать чемпионом 10 раз. На данный момент клуб выигрывал чемпионат шесть раз.

После 23 туров "Зенит" лидирует в РПЛ, опережая "Локомотив" на 9 очков.

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