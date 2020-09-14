Медведев рассказал о трансферных планах "Зенита"

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал о трансферных планах клуба.

По словам функционера, петербургский клуб в нынешнее трансферное окно намерен усилить команду.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" готов купить игрока ЦСКА Николу Влашича за 40 миллионов евро.

"Новостей пока нет, но новости будут. Трансферы будут сделаны, но не для того, чтобы громко объявлять о них в новостях, а для того, чтобы реально усилить команду", - цитирует Медведева "Матч ТВ".

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