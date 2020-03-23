Медведев рассказал, почему "Зенит" еще на неделю продлил карантин

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев объяснил, почему в клубе решили продлить карантин еще на неделю. Об этом сообщает ТАСС.

Футболисты будут заниматься дома по индивидуальной программе до 29 марта.

"Мы действуем, исходя из здравых соображений. Как бы неприятно это ни было, это надо делать. Чем строже будут соблюдаться меры, тем быстрее мы из этой ситуации выйдем. Удивляет безрассудное поведение некоторых людей, которые в пик [пандемии] поехали в очаги в отпуск или на каникулы.

Ситуация очень непростая, но, слава богу, управляемая. Чем четче люди будут выполнять рекомендации, тем быстрее все это закончится. У нас в клубе все команды, вся администрация, все сотрудники очень серьезно к этому подошли. Они будут соблюдать необходимые меры", - сказал Медведев.

Напомним, что Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля.

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