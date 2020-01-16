Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд

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Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему клуб не поддерживает предложенный формат расширения РПЛ с 16 до 18 клубов.

"Мы не стали поддерживать не эту инициативу, а ее формат. Предлагаемая схема может привести к падению доходов и росту расходов. Самое главное - предлагают ввести это со следующего сезона. Но это может означать, что из ФНЛ в РПЛ может прийти шесть команд. А если отказываться от стыковых матчей и вылета напрямую, то потеряется интегральный принцип спортивности. А шести клубов из ФНЛ, которые обладают всем необходимым для РПЛ, к сбору по осени мы не наберем", - сказал Медведев.

Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд.

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