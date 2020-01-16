Медведев рассказал, почему "Зенит" не поддержал формат расширения РПЛ до 18 команд
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему клуб не поддерживает предложенный формат расширения РПЛ с 16 до 18 клубов.
"Мы не стали поддерживать не эту инициативу, а ее формат. Предлагаемая схема может привести к падению доходов и росту расходов. Самое главное - предлагают ввести это со следующего сезона. Но это может означать, что из ФНЛ в РПЛ может прийти шесть команд. А если отказываться от стыковых матчей и вылета напрямую, то потеряется интегральный принцип спортивности. А шести клубов из ФНЛ, которые обладают всем необходимым для РПЛ, к сбору по осени мы не наберем", - сказал Медведев.
Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд.
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Большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15