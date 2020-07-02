Медведев рассказал, заплатил ли уже "Сочи" за участие Кокорина

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, выплатил ли уже "Сочи" сумму петербургскому клубу за участие форварда Александра Кокорина в очном матче 27-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что сочинцам необходимо заплатить 40 миллионов рублей.

"Пока нет. Порядок суммы - конфиденциальная информация", - ответил Медведев.

Матч "Зенит" - "Сочи" состоится 8 июля на "Газпром Арене". Окончательное решение по Кокорину станет известно 4 июля.

В текущем сезон футболист провел 7 матчей за "Сочи", забив 7 голов и сделав 1 ассист.

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