Медведев рассказал, заплатил ли уже "Сочи" за участие Кокорина

Теги зенит санкт-петербургфк сочиантуан гризманн

Медведев рассказал, заплатил ли уже "Сочи" за участие Кокорина

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, выплатил ли уже "Сочи" сумму петербургскому клубу за участие форварда Александра Кокорина в очном матче 27-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что сочинцам необходимо заплатить 40 миллионов рублей.

"Пока нет. Порядок суммы - конфиденциальная информация", - ответил Медведев.

Матч "Зенит" - "Сочи" состоится 8 июля на "Газпром Арене". Окончательное решение по Кокорину станет известно 4 июля.

В текущем сезон футболист провел 7 матчей за "Сочи", забив 7 голов и сделав 1 ассист.

А еще: Стало известно, сколько "Сочи" нужно заплатить для участия Кокорина в матче с "Зенитом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: Сане заключил контракт с "Баварией"

СМИ: Сане заключил контракт с "Баварией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов