Медведев: "Сделаю все, чтобы Дзюба остался в "Зените"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что сделает все возможное, чтобы Дзюба остался в петербургском клубе.
Ранее сообщалось, что футболист мечтает играть в чемпионате Англии. Также в сети была информация о том, что в Дзюбе заинтересован "Вулверхэмптон".
"Считаю, что мечтать - это хорошая черта, потому что люди, которые мечтают, приходят к реализации своих желаний. Но, как руководитель клуба, я однозначно могу сказать, что сделаю все, чтобы Артем остался в "Зените". Не намерены расставаться? Он сейчас под контрактом. Так что если расставаться, то, конечно, за деньги", - сказал Медведев.
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Экс-форвард "Манчестер Сити" может перейти в один из российских клубов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16