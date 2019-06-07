Медведев: "Сделаю все, чтобы Дзюба остался в "Зените"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что сделает все возможное, чтобы Дзюба остался в петербургском клубе.

Ранее сообщалось, что футболист мечтает играть в чемпионате Англии. Также в сети была информация о том, что в Дзюбе заинтересован "Вулверхэмптон".

"Считаю, что мечтать - это хорошая черта, потому что люди, которые мечтают, приходят к реализации своих желаний. Но, как руководитель клуба, я однозначно могу сказать, что сделаю все, чтобы Артем остался в "Зените". Не намерены расставаться? Он сейчас под контрактом. Так что если расставаться, то, конечно, за деньги", - сказал Медведев.

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