Медведев: "Сделаю все, чтобы Дзюба остался в "Зените"

Теги артём дзюбазенит санкт-петербургвулверхэмптон

Медведев: "Сделаю все, чтобы Дзюба остался в "Зените"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что сделает все возможное, чтобы Дзюба остался в петербургском клубе.

Ранее сообщалось, что футболист мечтает играть в чемпионате Англии. Также в сети была информация о том, что в Дзюбе заинтересован "Вулверхэмптон".

"Считаю, что мечтать - это хорошая черта, потому что люди, которые мечтают, приходят к реализации своих желаний. Но, как руководитель клуба, я однозначно могу сказать, что сделаю все, чтобы Артем остался в "Зените". Не намерены расставаться? Он сейчас под контрактом. Так что если расставаться, то, конечно, за деньги", - сказал Медведев.

Не пропустите: "Зенит" готов продать Заболотного, Краневиттера и Набиуллина| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов"

Александр Шикунов уволен из "Крыльев Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов