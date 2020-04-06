Медведев сообщил о сокращении зарплат в "Зените" на 50%

1 Теги зенит санкт-петербург

Медведев сообщил о сокращении зарплат в "Зените" на 50%

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что футболистам клуба сократят зарплату в апреле и мае на 50 процентов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня завершились переговоры с игроками и тренерским штабом "Зенита" по вопросу снижения заработных плат.

Мы договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50%", - сказал Медведев.

Ранее стало известно, что чемпионат России приостановлен до 30 мая из-за пандемии коронавируса. 

По последним данным, в мире заражены Covid-19 более миллиона человек. В России количество подтвержденных случаев 6 тыс 343 человека.

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