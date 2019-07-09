Медведев: "Сутормин может стать игроком основы"

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Медведев: "Сутормин может стать игроком основы"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о трансфере Алексея Сутормина.

"СМИ интересен процесс трансфера, а нам - результат. Детали можно будет раскрыть, когда футболист завершит карьеру или сам обо всем расскажет.

Есть два трансферных договора: "Оренбург" - "Рубин" и "Рубин" - "Зенит". Здесь нет никаких нарушений регламента. Почему не вышло сразу? Главное добиться цели, а каким путем, не так важно.

Теперь все в руках игрока. Мы подписали его на позицию, которую хотели дополнить. Он может стать игроком основы, но для этого придется поработать на поле", - приводит слова Медведева ТАСС.

Читайте также: Президент РПЛ оценил законность трансфера Сутормина из "Рубина" в "Зенит". | http://soccernews.ru
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