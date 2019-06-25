Медведев: "У Анюкова ещё будет возможность выйти на поле"
Сегодня, 25 июня, защитник "Зенита" Александр Анюков вошел в тренерский штаб сине-бело-голубых. Генеральный директор клуба Александр Медведев прокомментировал эту информацию. Об этом сообщает Sport24.
"Назначение Анюкова на пост тренера - обоюдное желание как самого Александра, так и клуба. Сохранить Анюкова в "Зените" было важно для нас и с точки зрения преемственности поколения, и с точки зрения использования его опыта и потенциала. Уверен, что из него выйдет прекрасный специалист.
У него ещё будет возможность выйти на поле. А какой это будет матч, примут решение главный тренер и сам Анюков", - сказал Медведев.
Анюков играет в "Зените" с 2005 года. Вместе с клубом он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза - Суперкубок, а также по одному разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. В минувшем сезоне он выступал в 16 матчах в РПЛ.
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