Медведев: "Ведем переговоры о товарищеском матче с основным составом "Барселоны"
В 2020 году "Зенит", возможно, проведет товарищеский матч с "Барселоной". Об этом рассказал директор петербургского клуба Александр Медведев.
"Ведем переговоры о товарищеском матче с основным составом "Барселоны" в следующем году", - сказал функционер.
"Зенит" после пяти туров лидирует в чемпионате России с 13 очками. "Барселона" 16 августа сыграет в 1-ом туре Ла Лиги с "Атлетик".
А еще: Зидан готов покинуть "Реал" из-за сорвавшегося трансфера Погба| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Материал о футбольном "веселье"! Выделяем 10 самых курьезных случаев автоголов в истории футбола
-
Зидан готов покинуть "Реал" из-за сорвавшегося трансфера Погба
-
СМИ: Неймар отстранен от тренировок ПСЖ
-
Губерниев раскритиковал "Порту"
-
Суд передал все имущество Глушакову. Его бывшей жене не оставили ничего
Лента новостей
-
Травмированный голкипер "Динамо" поддержит команду вместе с болельщика
-
Робин ван Перси рассказал о чувствах после перехода в "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" готова предложить ПСЖ Коутинью и Ракитича в обмен на Неймара
-
Материал о футбольном "веселье"! Выделяем 10 самых курьезных случаев автоголов в истории футбола
-
Джорджевич провел первую тренировку в "Локомотиве"
-
Медведев: "Ведем переговоры о товарищеском матче с основным составом "Барселоны"
-
Дзаньоло продлил контракт с "Ромой" до 2024 года
-
Фабрегас пропустит три матча Лиги 1
-
Роналду будет занимать по индивидуальной программе нескольких дней
-
2
Зидан готов покинуть "Реал" из-за сорвавшегося трансфера Погба
-
СМИ: Неймар отстранен от тренировок ПСЖ
-
Салах, Мане и Ковачич в старте на матч за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" - "Челси"
-
Игрок "Ливерпуля" Кейта пропустит матч за Суперкубок УЕФА
-
Губерниев раскритиковал "Порту"
-
2
Защитник "Динамо" Рауш назвал "Зенит" явным фаворитом РПЛ
-
Неймар в очередной раз вспомнил победу "Барселоны" над ПСЖ
-
4
Клишина: "Не уверена, что у нас хоть один футболист в России выглядит как Роналду"
-
"Бетис" купил звездного нападающего "Эспаньола"
-
Дарья Глушакова прокомментировала решение суда отдать все имущество бывшему мужу
-
1
Суд передал все имущество Глушакову. Его бывшей жене не оставили ничего
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32