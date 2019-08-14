В 2020 году "Зенит", возможно, проведет товарищеский матч с "Барселоной". Об этом рассказал директор петербургского клуба Александр Медведев.

"Ведем переговоры о товарищеском матче с основным составом "Барселоны" в следующем году", - сказал функционер.

"Зенит" после пяти туров лидирует в чемпионате России с 13 очками. "Барселона" 16 августа сыграет в 1-ом туре Ла Лиги с "Атлетик".

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