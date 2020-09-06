Медведев высказался о матчах сборной России в Лиге наций

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Медведев высказался о матчах сборной России в Лиге наций

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает о результатах сборной России в матчах Лиги наций.

Россия обыграла Сербию (3:1) и Венгрию (3:2).

"Главное - это шесть очков. Первую победу одержали над очень сильным соперником. Сербские игроки выступают на ведущих ролях за европейские топ-клубы. Венгрия - более слабый соперник, зная это, мы начали так активно играть, повели - 3:0. А два пропущенных мяча - ложка дегтя в бочке меда.

На поле была команда. Мы видели это на чемпионате мира 2018 года и видим это сейчас. Уже даже не помню, сколько побед национальная команда одержала при Черчесове. Лига наций - турнир высоко уровня и УЕФА старается увеличивать его престиж. Россия хочет подняться в дивизион А, для этого нужно выигрывать в своей группе в текущем розыгрыше. Наши ребята играют дружно и самоотверженно. Это говорит о том, что у этой команды хорошие перспективы на чемпионате Европы, несмотря на сильную группу", - цитирует Медведева "СЭ".

Отметим, сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8.

А еще: Россия одержала тяжелейшую победу над Венгрией в Лиге наций| http://soccernews.ru 
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