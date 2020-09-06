Медведев высказался о матчах сборной России в Лиге наций
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает о результатах сборной России в матчах Лиги наций.
Россия обыграла Сербию (3:1) и Венгрию (3:2).
"Главное - это шесть очков. Первую победу одержали над очень сильным соперником. Сербские игроки выступают на ведущих ролях за европейские топ-клубы. Венгрия - более слабый соперник, зная это, мы начали так активно играть, повели - 3:0. А два пропущенных мяча - ложка дегтя в бочке меда.
На поле была команда. Мы видели это на чемпионате мира 2018 года и видим это сейчас. Уже даже не помню, сколько побед национальная команда одержала при Черчесове. Лига наций - турнир высоко уровня и УЕФА старается увеличивать его престиж. Россия хочет подняться в дивизион А, для этого нужно выигрывать в своей группе в текущем розыгрыше. Наши ребята играют дружно и самоотверженно. Это говорит о том, что у этой команды хорошие перспективы на чемпионате Европы, несмотря на сильную группу", - цитирует Медведева "СЭ".
Отметим, сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8.
А еще: Россия одержала тяжелейшую победу над Венгрией в Лиге наций| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
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|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
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|Урал
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|12
|Тамбов
|22
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|13
|Ахмат
|23
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|Рубин
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