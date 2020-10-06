Медведев высказался о переходе в "Зенит" хавбека Вендела из "Спортинга"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал трансфер хавбека "Спортинга" Вендела.
"Вендел - игрок "Зенита". Подпись уже поставлена. Сейчас занимаемся его заявкой в РПЛ и Лигу чемпионов. После заявки мы его будем перевозить в Россию", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Сообщалось, что "Зенит" заплатил за 23-летнего футболиста 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
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