Медведев высказался о переходе в "Зенит" хавбека Вендела из "Спортинга"

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Медведев высказался о переходе в "Зенит" хавбека Вендела из "Спортинга"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал трансфер хавбека "Спортинга" Вендела.

"Вендел - игрок "Зенита". Подпись уже поставлена. Сейчас занимаемся его заявкой в РПЛ и Лигу чемпионов. После заявки мы его будем перевозить в Россию", - цитирует Медведева "Чемпионат".

Сообщалось, что "Зенит" заплатил за 23-летнего футболиста 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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