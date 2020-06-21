Медведев высказался о победном матче "Зенита" с ЦСКА

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Медведев высказался о победном матче "Зенита" с ЦСКА

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу матча 23-го тура чемпионата России с ЦСКА (4:0).

В составе петербургского клуба голами отметились Бранислав Иванович, Себастьян Дриусси и Малком, оформивший дубль.

"Победа "Зенита" над ЦСКА - это долгожданное событие, более трех месяцев мы не играли в футбол, не видели футбола в России. Вчера чемпионат возобновился, а в субботу мы увидели центральный матч тура ЦСКА - "Зенит".

Мы на этом стадионе в Москве еще не выигрывали ни разу, а в последний раз на выезде у ЦСКА выигрывали в 2014 году.

Сегодня мы забили 4 гола. Самое главное, что команда выглядела очень свежо, она была заряженной на победу, отлично двигалась и создавала моменты.

Ну а то, что не все они были реализованы - так мы же играли не с молодежным составом ЦСКА! Счет говорит сам за себя", - цитирует слова Медведева "Р-Спорт".

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на 12 очков. ЦСКА идет пятым.

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