Медведев высказался о ситуации с Краневиттером

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает об игроке команды Матиасе Краневиттере. Об этом сообщает Радио "Зенит".



"Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе. Была возможность отдать его в аренду или продать. Но важно, чтобы игроки в клубе могли не только выйти на поле и усилить игру, но и помогали в тренировочном процессе, удлиняли скамейку", - сказал Медведев.



Ранее футболист заявил, что хочет покинуть "Зенит". В хавбеке заинтересованы "Дженоа", "Галатасарай" и "Болонья".



Краневиттер перешёл в "Зенит" из "Атлетико" в 2017 году за 8 миллионов евро.

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