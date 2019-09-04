Медведев высказался о ситуации с Краневиттером

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Медведев высказался о ситуации с Краневиттером

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что думает об игроке команды Матиасе Краневиттере. Об этом сообщает Радио "Зенит".

"Матиас Кранневитер, к сожалению, не раскрылся в нашем клубе. Была возможность отдать его в аренду или продать. Но важно, чтобы игроки в клубе могли не только выйти на поле и усилить игру, но и помогали в тренировочном процессе, удлиняли скамейку", - сказал Медведев.

Ранее футболист заявил, что хочет покинуть "Зенит". В хавбеке заинтересованы "Дженоа", "Галатасарай" и "Болонья".

Краневиттер перешёл в "Зенит" из "Атлетико" в 2017 году за 8 миллионов евро.

А еще: Краневиттер может стать игроком "Болоньи"| http://soccernews.ru
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