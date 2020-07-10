Медведев высказался о сокращении бюджета "Зенита" в связи с кризисом

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Медведев высказался о сокращении бюджета "Зенита" в связи с кризисом

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев признался, что финансовый кризис задел в том числе и питерский клуб.

"Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб будет жить по-прежнему. Принята программа экономии средств по всем направлениям. При этом стараемся минимизировать потери. Ведутся переговоры и с действующими спонсорами, и с потенциальными, которые, к счастью, появляются. Тем не менее "затянуть пояса" - это не художественный образ, а реальность", - сказал Медведев.

Напомним, что "сине-бело-голубые" два года подряд досрочно становятся победителями РПЛ.

С конца 2005 года "Зенитом" владеет ПАО "Газпром".

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