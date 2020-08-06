Медведев высказался об информации о трех случаях заражения Covid-19 в "Зените"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу слухов о том, что в клубе выявлено три случая заражения коронавирусом.
Завтра, 7 августа, петербургский клуб сыграет с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.
"Мы опровергли запущенные слухи и дали комментарий по поводу игрока, у которого был ложно-положительный тест - фамилию называть не имеем права, это врачебная тайна. Отмечу, что повторные тесты показали отрицательные результаты, при этом игрок все это время находился на самоизоляции.
Неделю назад был другой положительный случай, заболевший был сразу изолирован. Он также находится на карантине, болезнь протекает бессимптомно и к данной ситуации не имеет отношения.
"Зенит" очень ответственно относится к соблюдению санитарного регламента и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ.
Заявка на завтрашний Суперкубок будет основной? Конечно. Поводов обсуждать этого даже нет. Все, кто прилетели на игру, имеют право играть", - цитирует Медведева Sport24.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22