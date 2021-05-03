Медведев высказался по поводу чемпионства "Зенита"
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев объяснил, чем чемпионство, завоеванное командой в этом сезоне РПЛ, отличается от предыдущих двух титулов.
"Потому что оно третье, а не первое или второе. Если серьезно, то каждый год выигрывать все сложнее.
Каждая команда настраивается на чемпиона, выходит с желанием его обыграть. Есть такое явление – усталость от побед, но у настоящих профессионалов жажда побед остается всегда.
Мы рады, что наша команда сохранила голод до побед и опять выиграла чемпионат.
Я бы стал сейчас перечислять всех и каждого, все заслуживают похвалы.
Почему никто не может сместить "Зенит" в последние годы? Я категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. У нас своеобразный чемпионат, большинство команд предпочитает играть от обороны, чего нет в других европейских чемпионатах.
У нас очень атлетичный и силовой футбол, требующий больших сил. Думаю, РФС рассмотрит тему лимита, потому что должен быть баланс", – сказал Медведев.
Также не пропустите: "Спартак" ведёт переговоры иностранным тренером. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тухель заявил, что ещё не определился с тактикой на матч против "Реала"
-
"Спартак" ведёт переговоры иностранным тренером
-
Основной защитник "Реала" пропустит матч с "Челси"
-
В РПЛ пять клубов сохраняют шансы на попадание в Лигу Чемпионов
-
Феерия "Зенита", успех "Спартака" и очередная потеря ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ
Лента новостей
-
Названа сумма, которую Сарри может получать в "Роме"
-
"Фенербахче" продолжает погоню за "Бешикташем"
-
Президент "Барсы" высказался по поводу гонки за чемпионство в Ла Лиге
-
Стала известна сумма, которую хотел получать Рамос
-
Дортмундская "Боруссия" определилась с ценой на Санчо
-
1
Почеттино высказался о матче против "Манчестер Сити"
-
Иньеста сыграл впервые за 4 месяца
-
Тухель заявил, что ещё не определился с тактикой на матч против "Реала"
-
Месси организовал ужин для игроков "Барселоны"
-
Тедеско раскритиковал команду после победы над "Арсеналом"
-
Медведев высказался по поводу чемпионства "Зенита"
-
"Спартак" ведёт переговоры иностранным тренером
-
Главный тренер тульского "Арсенала" прокомментировал конфликт с тренерами "Спартака"
-
Донецкий "Шахтёр" контактировал с Дженнаро Гаттузо
-
Основной защитник "Реала" пропустит матч с "Челси"
-
Вратарь "Спартака" расплакался после победы на тульским "Арсеналом"
-
"Атлетико" предложил контракт игроку "Реала"
-
В РПЛ пять клубов сохраняют шансы на попадание в Лигу Чемпионов
-
Жена Мораты рассказала, сколько детей они с мужем планируют завести
-
Феерия "Зенита", успех "Спартака" и очередная потеря ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ