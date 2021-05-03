Медведев высказался по поводу чемпионства "Зенита"

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев объяснил, чем чемпионство, завоеванное командой в этом сезоне РПЛ, отличается от предыдущих двух титулов.

"Потому что оно третье, а не первое или второе. Если серьезно, то каждый год выигрывать все сложнее.

Каждая команда настраивается на чемпиона, выходит с желанием его обыграть. Есть такое явление – усталость от побед, но у настоящих профессионалов жажда побед остается всегда.

Мы рады, что наша команда сохранила голод до побед и опять выиграла чемпионат.

Я бы стал сейчас перечислять всех и каждого, все заслуживают похвалы.

Почему никто не может сместить "Зенит" в последние годы? Я категорически не согласен, что у нас плохой чемпионат. У нас своеобразный чемпионат, большинство команд предпочитает играть от обороны, чего нет в других европейских чемпионатах.

У нас очень атлетичный и силовой футбол, требующий больших сил. Думаю, РФС рассмотрит тему лимита, потому что должен быть баланс", – сказал Медведев.

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