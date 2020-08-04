Медведев выступил против ухода Сергея Прядкина с поста президента РПЛ

Теги зенит санкт-петербургалександр медведевсергей прядкин

Медведев выступил против ухода Сергея Прядкина с поста президента РПЛ

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу новости о том, что Сергей Прядкин покинет пост президента Российской Премьер-Лиги.

"Я не вижу оснований для обсуждений подобного рода. Тем более, мы совсем недавно единодушно переизбрали Сергея Геннадьевича на этот пост. Мне неизвестно ни одного повода, чтобы поднимать вопрос об отставке и сложении полномочий.

Мы живём в очень непростое время. Понятное дело, что у кого-то могут быть какие-то недовольства в связи с возобновлением чемпионата, но самое главное, что мы не только возобновили чемпионат, но и доиграли его. За исключением нескольких матчей, где были технические поражения или игра молодёжным составом.

Искать нужно прежде всего в самих себе, а потом уже в лиге и РФС", - цитирует Медведева "Чемпионат".

Ранее стало известно, что клубы РПЛ намерены убрать Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов.

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