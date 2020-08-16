Медведев заявил, что рассчитывает на восстановление Дзюбы к матчу с ЦСКА

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Медведев заявил, что рассчитывает на восстановление Дзюбы к матчу с ЦСКА

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о том, как чувствует себя форвард команды Артем Дзюба.

Футболист пропустил матч 2-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:0) из-за болей в спине.

"У Дзюбы небольшое повреждение. Надеюсь, он вернется в строй к матчу с ЦСКА", - заявил Медведев.

Матч 3-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА запланирован на 19 августа.

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