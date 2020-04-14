Медведев заявил, что "Зенит" не будет рассматривать варианты продажи Дзюбы

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб не планирует отпускать форварда команды Артема Дзюбу в другую команду.

Ранее итальянские СМИ писали, что россиянином интересуется "Лацио".

"Такая информация не соответствует действительности. Есть ли вероятность, что "Зенит" рассмотрит вариант по продаже Дзюбы? Нет, такого варианта нет", - сказал Медведев.

Дзюба играет в "Зените" с 2015 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2020 года. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста - 13 миллионов евро.

Не пропустите: Дзюба назвал шесть своих любимых фильмов| http://soccernews.ru