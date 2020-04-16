Медведев заявил, что "Зенит" не будет вести переговоров по трансферам до окончания сезона

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб не планирует никого покупать до завершения нынешнего сезона.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31 мая. На данный момент в таблице чемпионата лидирует "Зенит".

"Чтобы прекратить беспочвенные слухи и сплетни, хотел бы сделать два коротких заявления. Во-первых, до завершения сезона-2019/20 "Зенит" никаких трансферов не рассматривает и рассматривать не будет. И на вход, и на выход. Во-вторых, в текущей ситуации клуб никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет", - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Зенит" в скором времени приобретет игрока "Крыльев Советов".

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