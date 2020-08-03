Медведев: "Зенит" вернется к переговорам с Кузяевым после 11 августа"

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Медведев: "Зенит" вернется к переговорам с Кузяевым после 11 августа"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, в какой стадии находятся переговоры с хавбеком Далером Кузяевым, у которого 31 июля истек контракт.

"Встреча прошла конструктивно. Мы продолжим переговоры, вернувшись из Волгограда. Насколько я знаю, с другими клубами переговоров он не ведет", - передает слова Медведева ТАСС.

11 августа "Зенит" встретится с "Ротором" в матче 1-го тура РПЛ.

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