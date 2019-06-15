Медведев: "Жирков остается в составе, Анюков - тренером. Джорджевичу дадут шанс"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, как клуб поступит со своими защитниками Александром Анюковым и Юрием Жирковым и форвардом Лукой Джорджевичем.
"Жирков остается в составе, а Анюков - в системе клуба на тренерской должности.
Луке Джорджевичу предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него.
Мы работаем, наша цель не изменилась - это точечное усиление", - сказал Медведев.
Напомним, вчера, 14 июня, "Зенит" провел первую тренировку после отпуска. В ней участвовали вернувшиеся из аренды Лука Джорджевич и Егор Бабурин.
А еще: Джорджевич и Бабурин вернулись в "Зенит" из аренд| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Антон Миранчук стал лучшим игроком "Локомотива" в сезоне-2018/19
-
"Спартак" решил расстаться с Селиховым
-
Месси возглавил рейтинг лучших игроков сезона по версии Squawka, Роналду не попал в топ-10
-
Навас может остаться в "Реале"
-
СМИ: Погба будет бойкотировать предсезонную подготовку, если "МЮ" не отпустит его в "Реал"
Лента новостей
-
Ди Франческо возглавит "Сампдорию"
-
Названа причина, по которой Рамос не позвал на свадьбу Роналду
-
"Дерби Каунти" не хочет расставаться с Лэмпардом
-
Боатенг, возможно, не будет покидать "Баварию"
-
Пять звездных футболистов, которые закончили карьеру в этом сезоне
-
Антон Миранчук стал лучшим игроком "Локомотива" в сезоне-2018/19
-
2
"Спартак" решил расстаться с Селиховым
-
1
Месси возглавил рейтинг лучших игроков сезона по версии Squawka, Роналду не попал в топ-10
-
Лосано в шаге от перехода в "Наполи"
-
"Локомотив" определил двух кандидатов на замену Гильерме
-
Навас может остаться в "Реале"
-
Суарес считает сборную Аргентины одним из фаворитов Кубка Америки-2019
-
ПСЖ нацелился на звезду Серии А
-
"Аталанта" готова купить полузащитника сборной Украины
-
СМИ: Погба будет бойкотировать предсезонную подготовку, если "МЮ" не отпустит его в "Реал"
-
Полоз возвращается в "Ростов"
-
"Атлетико" заплатит 40 миллионов евро за игрока "Реала"
-
Дзагоев договорился с ЦСКА о продлении контракта
-
Дзюба: "Кайфую от любви болельщиков"
-
Гильерме решил остаться в "Локомотиве"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20