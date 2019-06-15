Медведев: "Жирков остается в составе, Анюков - тренером. Джорджевичу дадут шанс"

Теги зенит санкт-петербургалександр анюковюрий жирковлука джорджевич

Медведев: "Жирков остается в составе, Анюков - тренером. Джорджевичу дадут шанс"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, как клуб поступит со своими защитниками Александром Анюковым и Юрием Жирковым и форвардом Лукой Джорджевичем.

"Жирков остается в составе, а Анюков - в системе клуба на тренерской должности.

Луке Джорджевичу предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него.

Мы работаем, наша цель не изменилась - это точечное усиление", - сказал Медведев.

Напомним, вчера, 14 июня, "Зенит" провел первую тренировку после отпуска. В ней участвовали вернувшиеся из аренды Лука Джорджевич и Егор Бабурин.

А еще: Джорджевич и Бабурин вернулись в "Зенит" из аренд| http://soccernews.ru
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