Мехмеди стал игроком "Вольфсбурга"

Форвард "Байера" Адмир Мехмеди перешел в "Вольфсбург".

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист заключил с новым клубом соглашение на 4,5 года.

Стоимость трансфера составила 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Мехмеди провел 15 матчей и забил два гола.

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