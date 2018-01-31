Мехмеди стал игроком "Вольфсбурга"

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Мехмеди стал игроком "Вольфсбурга"

Форвард "Байера" Адмир Мехмеди перешел в "Вольфсбург".

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист заключил с новым клубом соглашение на 4,5 года.

Стоимость трансфера составила 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Мехмеди провел 15 матчей и забил два гола.

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