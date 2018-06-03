Мекиска минимально обыграла Шотландию

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Мекиска минимально обыграла Шотландию

В товарищеском матче сборная Мексики одержала победу над Шотландией.

Мексика – Шотландия 1:0

Гол: дос Сантос, 13 - 1:0

Мексика: Очоа, Альварес, Лайюн, Сальседо (Маркес, 46), Айяла, Эррера (Фабиан, 58), Гальярдо, Лосано (Корона, 73), Вела (Акино, 63), дос Сантос (Дос Сантос, 57), Хименес (Перальта, 57).

Шотландия: Маклафлин (Бэйн, 46), Хендри, Маккенна, Шинни, Патерсон (Малгрю, 55), Кристи (Макгинн, 55), Макгиох, Расселл, Маклин (Кэдден, 55), О’Доннелл, Макберни (Морган, 80).

Смотрите также обзор данной игры.

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