Мекиска минимально обыграла Шотландию
В товарищеском матче сборная Мексики одержала победу над Шотландией.
Мексика – Шотландия 1:0
Гол: дос Сантос, 13 - 1:0
Мексика: Очоа, Альварес, Лайюн, Сальседо (Маркес, 46), Айяла, Эррера (Фабиан, 58), Гальярдо, Лосано (Корона, 73), Вела (Акино, 63), дос Сантос (Дос Сантос, 57), Хименес (Перальта, 57).
Шотландия: Маклафлин (Бэйн, 46), Хендри, Маккенна, Шинни, Патерсон (Малгрю, 55), Кристи (Макгинн, 55), Макгиох, Расселл, Маклин (Кэдден, 55), О’Доннелл, Макберни (Морган, 80).
Смотрите также обзор данной игры.
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