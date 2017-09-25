Мексес может перейти в "Беневенто"

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Мексес может перейти в "Беневенто"

Бывший защитник "Милана" Филипп Мексес может продолжить карьеру в "Беневенто", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "ведьмы" хотят усилить оборону и видят в 35-летнем французе достойную для этого кандидатуру.

Напомним, что Мексес с лета 2016 года находится в статусе свободного агента, поэтому может достаться "Беневенто" бесплатно.

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