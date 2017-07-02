Мексика и Португалия назвали свои составы на матч за третье место Кубка Конфедераций

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Мексика и Португалия назвали свои составы на матч за третье место Кубка КонфедерацийСборные Мексики и Португалии в сегодняшнем матче за третье место Кубка Конфедераций сыграют в следующих составах.

Мексика: Очоа, Араухо, Маркес, Лаюн, Вела, Хавьер Эрнандес, Морено, Эррера, Гуардадо, Перальта, Рейес.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Нету, Элизеу, Данилу, Семеду, Моутинью, Мартинш, Нани, Пицци, Андре Силва.

Не пропустите превью к матчу. | soccernews.ru

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