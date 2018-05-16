Мексика объявила предварительный состав на Чемпионат Мира-2018
Стал известен предварительный состав сборной Мексики на Чемпионат Мира-2018
Стоит отметить, что в список из 28 игроков попал 39-летний Рафаэль Маркес. Для него ЧМ-2018 может стать пятым мундиалем в карьере.
Вратари: Гильермо Очоа ("Стандард", Бельгия), Альфредо Талавера ("Толука"), Хесус Корона ("Крус Асуль").
Защитники: Карлос Сальседо ("Айнтрахт", Германия), Нестор Араухо ("Сантос Лагуна"), Диего Рейес ("Порту", Португалия), Эктор Морено ("Реал Сосьедад", Испания), Уго Айяла ("Тигрес"), Освальдо Аланис ("Гвадалахара"), Эдсон Альварес ("Америка"), Хесус Гальярдо ("Пумас"), Мигель Лайюн ("Севилья", Испания).
Полузащитники: Рафаэль Маркес ("Атлас"), Хесус Молина ("Монтеррей"), Эктор Эррера ("Порту", Португалия), Джонатан Дос Сантос, Джованни Дос Сантос (оба – "Лос-Анджелес Гэлакси", США), Адрес Гуардадо ("Бетис", Испания), Эрик Гутьеррес ("Пачука"), Марко Фабиан ("Айнтрахт", Германия).
Нападающие: Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм", Англия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Орибе Перальта ("Америка"), Хесус Корона ("Порту", Португалия), Карлос Вела ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Хавьер Акино, Юрген Дамм (оба – "Тигрес"), Ирвинг Лосано (ПСВ, Нидерланды).
Напомним, что в России Мексика сыграет в одной группе с Германией, Швецией и Южной Кореей.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0