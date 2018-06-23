Мексика обыграла Корею и сделала огромный шаг к плей-офф

Мексиканцы после победы над Германией намеревались продолжить серию успехов и в игре с номинальным аутсайдером группы Южной Кореей. Азиаты проиграли первый матч шведам, поражение во втором туре фактически ставило крест на надеждах команды на выход из группы.

Матч начался достаточно вяло, команды не показывали высоких скоростей, очень часто нарушали правила, особенно этим грешили корейцы. Мексика владела мячом, раскатывая его в центре поля или на чужой половине, но до ворот соперника доходила редко. Корейцы же играли на контратаках, полагаясь на скорость Сона. Форвард "Тоттенхэма" постоянно получал передачи на ход и убегал от защитников, но никак не мог нанести прицельный удар. Выстрелы летели в соперников или же на трибуны, также неплохо действовал и Очоа.

На 24 минуте мексиканский вратарь вытащил мяч из-под перекладины, а уже в следующей атаке Гуардадо простреливал с фланга, а Чжан выставил руку и прервал передачу. Явное нарушение, серб Мажич сразу указал на "точку". Пенальти вызвался пробить Вела, Карлос пробил по центру, а вратарь упал в угол. Через несколько минут Вела мог оформить дубль, после сольного прохода он бил под перекладину, но вратарь вставил руки и перевел мяч на угловой.

Ближе к концовке тайма игра успокоилась, Мексика остановилась, атаковала медленно и академично, корейцы же никак не могли перестроиться и прижать соперника к их воротам.

Во второй половине картина игры не изменилась, Мексика владела мячом, корейцы никак не могли нащупать свою игру, к тому же они постоянно нарушали правила. После одно из штрафных опасно пробивал Гуардадо, с первой попытки он попал в своего игрока, а со второй целил в левый угол – корейский вратарь продемонстрировал реакцию.

Затем Мексика сама отдала мяч Корее, перейдя на игру вторым номером, которая почти сразу принесла результат. Корейцы потеряли мяч на чужой половине поля, мексиканцы убежали 3 в 2, Лозано откатил мяч на Эрнандеса, тот уложил на газон защитника и послал "круглого" в сетку. Этот мяч стал для него 50 за сборную.

Корея не оставляла попыток забить хотя бы один гол и была вознаграждена на последней минуте, красивый удар в дальний левый угол получился у Сона – Очоа мяч не достал. На большее у азиатов времени уже не хватило.

Южная Корея - Мексика 1:2

Голы: Вела с пенальти, 26 - 0:1; Эрнандес, 66 - 0:2; Сон, 90 - 1:2

Корея: Чо Хен У, Ли Ен, Чан Хен Су, Ким Ен Гвон, Ким Мин У (Хон Чхоль, 84), Мун Сон Мин (Чон У Ен, 77), Чу Се Джон (Ли Сын У, 64), Ки Сон Ен, Ли Джэ Сон, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин.



Мексика: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо, Лаюн, Эррера, Гуардадо (Маркес, 68), Вела (Дж.дос Сантос, 77), Эрнандес, Лосано (Х.М.Корона, 71).

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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