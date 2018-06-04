Мексика огласила окончательный состав на ЧМ-2018

Сборная Мексики опубликовала окончательный состав из 23-х игроков, которые отправятся на Чемпионат Мира-2018.

В заявку попал опытный защитник Рафаэль Маркес, для которого мировое первенство станет пятым в карьере.

вратари: Гильермо Очоа ("Стандард", Бельгия), Хосе Корона ("Крус Асуль"), Альфредо Талавера("Толука");

защитники: Рафаэль Маркес ("Атлас", Мексика), Карлос Сальседо ("Айнтрахт" Ф, Германия), Диего Рейес ("Порту", Португалия), Эктор Морено ("Реал Сосьедад", Испания), Уго Айяла ("Тигрес"), Эдсон Альварес ("Америка"), Хесус Гальярдо ("Пумас"), Мигел Лаюн ("Севилья", Испания);

полузащитники: Эктор Эррера ("Порту", Португалия), Хонатан дос Сантос, Джованни дос Сантос (оба – "Лос-Анджелес Гэлакси", MLS), Андрес Гуардадо ("Бетис", Испания), ), Марко Фабиан ("Айнтрахт" Ф, Германия);

нападающие: Хавьер Эрнандес ("Вест Хэм", Англия), Рауль Хименес ("Бенфика", Португалия), Орибе Перальта ("Америка"), Хесус Корона ("Порту", Португалия), Карлос Вела (ФК "Лос-Анджелес", MLS), Хавьер Акино, Ирвинг Лосано (ПСВ, Голландия).

Мексика на стадии группового этапа ЧМ-2018 сыграет против Германии (17 июня, Москва, "Лужники"), Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).

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