Мексика - Панама - 1:0 (видео)

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Мексика - Панама - 1:0 (видео)Вашему вниманию представляются обзор матча квалификации ЧМ-2018.

Мексика - Панама - 1:0 (видео)

Читайте: Сборная Мексики пробилась на ЧМ-2018  | http://soccernews.ru

комментарии
Анатолий

Хорошая команда,на поле в состоянии побить кого угодно.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Мексика 6 14
2 Коста-Рика 6 11
3 США 6 8
4 Панама 6 7
5 Гондурас 6 5
6 Тринидад и Тобаго 6 3
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