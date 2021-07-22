Мексика разгромила Францию, Испания сыграла вничью с Египтом и другие результаты Олимпиады
Фото твиттер ФИФА
Завершились четыре матча 1-го тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады в Токио.
Выделим нулевую ничью между сборными Египта и Испании, а также сенсационное разгромное поражение Франции от Мексики.
Египет - Испания - 0:0
Испания: Унаи Симон, Пау Торрес, Мингеса (Вальехо, 22), Миранда, Эрик Гарсия, Педри, Себальос (Монкайола, 45), Асенсио (Хиль, 68), Ольмо, Ойарсабаль (Рафа Мир, 68), Мерино (Солер, 68).
Мексика - Франция - 4:1
Голы: 1:0 – 47 Вега, 2:0 – 54 Кордова, 2:1 – 69, пенальти Жиньяк, 3:1 – 80 Антуна, 4:1 – 90 Агирре.
Мексика: Очоа, Агирре, Васкес, Монтес, Ромо, Лайнес (Антуна, 72), Кордова (Эскивель, 72), Санчес, Мартин (Агирре, 88), Вега (Альварадо, 84), Родригес.
Франция: Бернардони, Калулу, Каси (Бар, 90), Саньян, Мишлен, Товен (Мбуку, 79), Ле Фе, Тузар (Бека-Бека, 60), Саванье, Норден (Коло-Муани, 60), Жиньяк.
Новая Зеландия - Южная Корея - 1:0
Гол: 1:0 – 70 Вуд.
Кот-д`Ивуар - Саудовская Аравия - 2:1
Голы: 1:0 – 39, автогол Аль-Амри, 1:1 – 44 Аль-Досари, 2:1 – 66 Кессье.
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