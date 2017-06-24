Мексика - Россия - 1:1 (видео голов первого тайма)

Представляем вашему вниманию голы первого тайма в матче Кубка Конфедераций между сборными Мексики и России.

Самедов, 25 - 0:1

Араухо, 30 - 1:1

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