Мексика - Россия - 1:1 (видео голов первого тайма)

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Мексика - Россия - 1:1 (видео голов первого тайма)

Представляем вашему вниманию голы первого тайма в матче Кубка Конфедераций между сборными Мексики и России.

Самедов, 25 - 0:1

Араухо, 30 - 1:1

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2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Чили 2 4
2 Германия 2 4
3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
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