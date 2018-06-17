Мексика сенсационно обыгрывает действующего чемпиона мира - сборную Германии

Во втором матче Кубка Мира на стадионе "Лужники" стартовал на турнире действующий чемпион планеты – сборная Германии. Соперником подопечных Йоахима Лёва выступала сборная Мексики – сильнейшая команда Северной Америки. Встреча ожидалась напряженной, однако в предматчевых раскладах предпочтение единогласно отдавалось немцам. В пользу Бундестим в том числе говорила и статистика: в пяти очных встречах мексиканцы ни разу не брали верх.

Уже стартовые минуты встречи показали, что соперники нацелены на атаку. Мексиканцы подали угловой, после которого мяч едва не залетел в ворота. А в ответном выпаде Вернер вышел на ударную позицию справа от ворот, и выстреливал в дальний угол, но сфера немного разминулась со створом. Вскоре североамериканцы заработали перспективный штрафной, но Лайюн пробил и над стенкой и над перекладиной.

Что еще бросилось в глаза, кроме высоких скоростей с первых минут, так это блестящая физическая готовность игроков сборной Мексики. Команда Хуана Осорио настолько быстро выходила из обороны в атаку, что немецкая оборона порой вдавалась в панику. Эрнандес и Лосано просто разрывали фланги чемпиона мира, и создавалось впечатление, что гол в ворота Нойера – лишь вопрос времени.

В принципе, так и получилось. Одна из контратак "трехцветных" на 35-й минуте завершилась взятием ворот сборной Германии. Состоялся очередной перехват со стороны подопечных Осорио, после чего переадресовал Эррера сферу вперед на Эрнандеса. Ну а далее вывел 14-й номер мексиканской команды левее от себя в свободную зону Лосано, после чего тот, легко обыграв на замахе Хуммельса, пробил метров с 7-ми под ближнюю от себя стойку – 0:1.

Немцев пропущенный гол не смутил и они тут же побежали отыгрываться, заработав опаснейший штрафной. К мячу подошел Кроос и пальнул в правую от себя девятку, однако опытный Очоа в великолепном прыжке достал мяч и перевел его в перекладину. Ну а дальше сфера была выбита в поле.

В концовке тайма мексиканцы еще разок могли поймать соперника на контратаке, но на этот раз Лосано не смог как следует обработать мяч и момент упустил. Тем не менее, первый тайм показал беззубость сборной Германии против команды Осорио, что серьезно беспокоило Йоахима Лёва.

На второй тайм немцы вышли только с одной целью – выровнять положение в матче. Соперник сосредоточился на обороне, но парочкой выпадов показал, что сил на контригру вполне достаточно. Понимая, что играть без мяча придется много, Хуан Осорио достаточно рано сделал все три замены, обновив среднюю линию, а также нападение.

Лёв парировал выходов Ройса, после чего Бундестим окончательно завладел центром поля. Примерно с середины тайма немцы только увеличивали давление на ворота Очоа, но острых моментов по-прежнему было недостаточно. Запомнился разве что неожиданный удар через себя от Киммиха, но мяч приземлился на сетку сверху ворот.

А в середине тайма был момент, после которого мексиканцы могли еще больше усложнить жизнь чемпионам мира. Разогнали североамериканцы контратаку после углового у собственных ворот, Эрнандес убежал с мячом к штрафной Нойера и уже было вывалился один на один, но не смог подобрать вовремя ногу под мяч и был накрыт Хуммельсом.

Последние 15 минут встречи проходили в беспрерывном штурме ворот Очоа сборной Германии. Самый опасный момент немцы создали под занавес встречи. После мощного выпада команды Лёва возникла натуральная паника во вратарской мексиканцев, после чего пытался Гомес пяткой перевести мяч в цель, но сделал это неудачно, ну а следом выстреливал с дальней дистанции Брандт, после серии рикошетов мяч на какой-то миллиметр разминулся с воротами.

В итоге финальный свисток застал чемпионов мира в очередной атаке. Есть первая громкая сенсация. Сборная Германии уступает команде Мексики и оставляет по своей игре массу вопросов.

Германия – Мексика – 0:1

Гол: Лосано, 35.

Германия: Нойер, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Платтенхардт (Гомес, 79), Кроос, Хедира (Ройс, 60), Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер (Брандт, 86).

Мексика: Очоа, Сальседо, Айяла, Морено, Гальярдо, Лаюн, Эррера, Гуардадо (Маркес, 74), Эрнандес, Лосано (Хименес, 66), Вела (Альварес, 58).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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