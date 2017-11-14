Мексика в товарищеской встрече обыграла сборную Польши

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Мексика в товарищеской встрече обыграла сборную Польши

В рамках товарищеского матча сборная Польши уступила Мексике.

Польша – Мексика 0:1

Гол: Хименес, 13 - 0:1

Польша: Шченсны, Чонек, Ях, Рыбус (Кужава, 83), Енджейчик (Вшолек, 46), Зелиньски, Линетти (Вольски, 62), Макушевски (Блашчиковски, 76), Мончиньски, Кендзера, Шверчок (Стемпиньски, 71).

Мексика: Корона, Сальседо (Араухо, 46), Айяла (Монтес, 46), Морено (Вела, 63), Рейес, Акино (Лосано, 46), Гальярдо, Гуардадо, Дос Сантос (Говеа, 74), Лайюн, Хименес (Перальта, 46).

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