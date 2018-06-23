Мексика встретится Южной Кореей в Ростове-на-Дону

Южная Корея - Мексика

Стадион: "Ростов Арена"

Начало матча: 18:00

Арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Сборная Мексики в Ростове-на-Дону встретится с Южной Кореей. "Ацтеки" прекрасно стартовали на ЧМ, сотворив первую настоящую сенсацию. В первом туре они обыграли действующего чемпиона мира Германию благодаря голу вингера ПСВ Лозано, а также прекрасной игре вратаря Гильермо Очоа, который на клубном уровне своей игрой не впечатляет, но всякий раз удивляет в сборной, когда та пробивается на мундиаль. Мексиканцам осталось набрать три очка, чтобы выйти из группы, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, они намерены сделать это уже в ближайшей игре. Болельщикам наверняка будет очень обидно, если победа над немцами так и останется единственной и Мексика не попадет в плей-офф.

Сборная Южной Кореи не выигрывает на чемпионатах мира уже на протяжении пяти игр, в целом же у нее только две победы после домашнего мундиаля, где команду за уши тащили арбитры. Корейцы до 2002 года считались явными аутсайдерами практически во всех матчах. У них не было побед на протяжении четырех чемпионатов мира. Затем их искусственным образов вытащили в полуфинал ЧМ-2002, теперь же Южную Корею воспринимают как сборную, которая может удивить. Что правда удивляет она достаточно редко. В Германии она заняла третье место в группе после Швейцарии и Франции, затем через четыре гола попала в слабую группу к Аргентине, Нигерии и Боснии. Это позволило корейцам выйти в 1/8, где они уступили Уругваю. А в 2014 году в Бразилии они набрали только одно очко, да и то благодаря ляпу Акинфеева.

В России Южная Корея стартовала с поражения от шведов, теперь соперники будут еще сильнее, поэтому вполне вероятно, что ее ждет ноль в графе "набранные очки".

Интересные факты противостояния

Южная Корея провела 25 матчей на ЧМ, выиграла только в пяти из них.

Сборная Мексики на шести последних ЧМ выходила из группы.

Команды провели между собой 13 матчей: 6 побед Мексики, 4 – у Южной Кореи 3 ничьи.

Ориентировочные составы

Южная Корея: Ким Сын Го – Ли Ен, Квон Кен Вон, О Бан Сук, Ким Джин Су – Ли Чун Юн, Ки Сон Ен, Квон Чхан Хун, Ку Джа Чхоль – Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан.

Мексика: Очоа, Сальседо, Айяла, Морено, Гальярдо, Лаюн, Эррера, Гуардадо, Эрнандес, Лозано, Вела

Прогноз на матч Южная Корея - Мексика

Южная Корея может попытаться зацепиться за очки в игре с Мексикой, но вряд ли сможет победить, мексиканцам достаточно выиграть одну из двух оставшихся игр, хотя есть вероятность, что их устроят и две ничьи.

Букмекеры предлагают на победу Мексики коэффициент 1.70, на ничью – 3.80, на Корею – 6.20.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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