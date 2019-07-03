Мексика вышла в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ благодаря голу с пенальти
В первом полуфинальном матче Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная Мексики с огромным трудом выиграла у Гаити.
Основное время команды завершили вничью, поэтому победителя пришлось определять в овертаймах. В итоге единственный гол в поединке был забит на 93-й минуте - пенальти реализовал Рауль Хименес.
Гаити – Мексика - 0:1
Гол: Хименес, 93 (пенальти) - 0:1.
Мексика: Очоа, Родригес, Сальседо, Морено, Альварес (Рейес, 90), Гуардадо (Родригес, 68), Гальярдо, Писарро, Дос Сантос (Монтес, 105), Альварадо (Антуна, 68), Хименес.
В финале турнира мексиканцы сыграют с победителем пары Ямайка - США.
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