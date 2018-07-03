Мексиканские фанаты потроллили Неймара



Болельщики сборной Мексики потроллили нападающего сборной Бразилии Неймара.

Фанаты сделали вид, что получили серьезные травмы в столкновении и изображали безумные страдания.

Напомним, что 26-летний Неймар симулировал в матче Чемпионата Мира-2018 против Мексики (2:0).

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