Мексиканский клуб пытался купить одного из лидеров ПСВ

Теги псвамерикалюк де йонг

Мексиканский клуб пытался купить одного из лидеров ПСВ

Нападающий ПСВ Люк де Йонг стал трансферной целью "Америки", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, мексиканский клуб пытался купить 27-летнего футболиста в январе, однако эйндховенцы ответили отказом. Впрочем, велика вероятность, что стороны вернутся к этому вопросу по окончании сезона.

Де Йонг выступает за ПСВ с 2014 года, сыграл 147 матчей, забил 72 гола и сделал 41 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

Не пропустите: Уилшер отказал "Марселю". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
18 Рода ЮК 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов