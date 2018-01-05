Мексиканский клуб пытался купить одного из лидеров ПСВ

Нападающий ПСВ Люк де Йонг стал трансферной целью "Америки", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, мексиканский клуб пытался купить 27-летнего футболиста в январе, однако эйндховенцы ответили отказом. Впрочем, велика вероятность, что стороны вернутся к этому вопросу по окончании сезона.

Де Йонг выступает за ПСВ с 2014 года, сыграл 147 матчей, забил 72 гола и сделал 41 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

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