Мексиканский клуб рассчитывает заполучить игрока "Зенита"

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Мексиканский клуб рассчитывает заполучить игрока "Зенита"

"Крус Асул" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Зенита" Матиасу Краневиттеру, сообщает vamoscruzazul.bolavip.com.

По сведениям источника, мексиканский клуб надеется, что "Зенит" отпустит хавбека бесплатно после того, как приобретет полузащитника "Боки Хуниорс" Вильмара Барриоса.

25-летний Краневиттер перешел в "Зенит" из "Атлетико" летом 2017 года за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах и отдал два голевых паса.

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