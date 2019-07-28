Мексиканский вратарь завершил карьеру в 46 лет

Мексиканский голкипер Оскар Перес принял решение о завершении карьеры в возрасте 46 лет.

Карьера голкипера продлилась более 26 лет.

Перес выступал за "Крус Асуль", "Тигрес", "Чиапас", "Некаксу", "Сан Луи", "Пачуку" и вновь "Крус Асуль". Всего за клубную карьеру он сыграл 740 матчей, пропустил 813 голов, а также стал автором двух забитых мячей. За сборную Мексики сыграл 57 матчей. Чемпион Мексики, обладатель Кубка Мексики, трехкратный победитель Лиги Чемпионов КОНКАКАФ, обладатель Кубка Конфедераций, трехкратный обладатель "Золотого кубка" КОНКАКАФ.

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