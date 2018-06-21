Мексику оштрафовали за поведение болельщиков в матче с Германией

Федерация футбола Мексики заплатит штраф в размере 10 тысяч долларов за поведение болельщиков в матче первого тура Чемпионата Иира Мексика – Германия (1:0).

Об этом сообщил журналист AP Роб Хэррис.

Во время матча мексиканские болельщики выкрикивали оскорбления гомофобного содержания в адрес вратаря немцев Мануэля Нойера.

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