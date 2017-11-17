Мелани Да Круз - подруга Антони Мартиаля

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Мелани Да Круз - подруга Антони МартиаляОчередной героиней нашей постоянной рубрики становится подруга вингера английского "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля Мелани Да Круз - модель и звезда одного из французских реалити-шоу.

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Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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