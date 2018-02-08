Мельгарехо: "Барселона" без Месси - не такая серьезная команда, как с ним"

Вингер московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо рассказал о значимости ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси для своей команды.

"Это игрок столь высокого уровня, что "Барселона" без него - вообще не такая серьезная команда, как с ним. Конечно, Лео всегда выделяется. Просто потому что он - лучший. Тут даже говорить не о чем", - приводит слова 27-летнего парагвайца bobsoccer.ru.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" игрока "Баварии". | soccernews.ru