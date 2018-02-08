Мельгарехо: "Барселона" без Месси - не такая серьезная команда, как с ним"

Теги лоренсо мельгарехобарселоналионель месси

Мельгарехо: "Барселона" без Месси - не такая серьезная команда, как с ним"Вингер московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо рассказал о значимости ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси для своей команды.

"Это игрок столь высокого уровня, что "Барселона" без него - вообще не такая серьезная команда, как с ним. Конечно, Лео всегда выделяется. Просто потому что он - лучший. Тут даже говорить не о чем", - приводит слова 27-летнего парагвайца bobsoccer.ru.

Напомним, Месси хочет видеть в "Барселоне" игрока "Баварии". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов