Мельгарехо близок к уходу из "Спартака"

Теги спартак москвалоренсо мельгарехо

Мельгарехо близок к уходу из "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может уже этим летом покинуть московский клуб, об этом рассказал агент футболиста Хуан Апплеярд.

По его словам, сценарий с уходом 28-летнего парагвайца в другую команду вполне вероятен, однако пока нет никаких переговоров по его трансферу.

Мельгарехо выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграл 98 матчей, забил 16 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с "красно-белыми" истекает следующим летом.

Рыночная стоимость игрока - 3,8 миллиона евро. Ранее сообщалось, что хавбек может оказаться в "Ростове".

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