Мельгарехо избежал серьёзной травмы

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Мельгарехо избежал серьёзной травмы

Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо избежал серьёзной травмы в матче 13-го тура чемпионата России против "Ахмата".

Напомним, что 27-летний парагваец вышел на замену на 68-й минуте, однако из-за повреждения не смог завершить игру.

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", у Мельгарехо диагностирован ушиб бедра. Ожидается, что вскоре футболист вернётся в строй. | http://soccernews.ru

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