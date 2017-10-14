Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо избежал серьёзной травмы в матче 13-го тура чемпионата России против "Ахмата".

Напомним, что 27-летний парагваец вышел на замену на 68-й минуте, однако из-за повреждения не смог завершить игру.

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", у Мельгарехо диагностирован ушиб бедра. Ожидается, что вскоре футболист вернётся в строй. | http://soccernews.ru