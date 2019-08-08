Мельгарехо может остаться в "Спартаке"

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Мельгарехо может остаться в "Спартаке"

Московский "Спартак" не договорился с "Ростовом" и "Рубином" о переходе полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

Как сообщают российские СМИ, "красно-белые" не намерены отпускать 28-летнего футболиста дешевле, чем за 1,5-2 миллиона евро.

Ни ростовчане, ни казанцы такие деньги за парагвайца платить не готовы. Расторгать с ним контракт "Спартак" также отказывается.

Если столичный клуб не пойдёт на компромисс, то, вероятно, Мельгарехо останется в команде.

Хавбек выступает за "Спартак" с 2016 года, сыграл 98 матчей, забил 16 голов и сделал 11 ассистов. Его соглашение истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока - 3,8 миллиона евро.

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