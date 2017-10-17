Мельгарехо может принять участие в матче с "Севильей"

Московский "Спартак" продолжает подготовку к матчу третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", в общей группе тренируются 22 игрока, включая Лоренсо Мельгарехо, получившего сильный ушиб бедра в пятничном поединке с "Ахматом".

Таким образом, парагваец сможет сыграть в матче с "Севильей", который состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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