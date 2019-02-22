Мельгарехо назвал цели "Спартака" в нынешнем сезоне

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Мельгарехо назвал цели "Спартака" в нынешнем сезоне
Парагвайский полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо заявил, что клуб намерен стать чемпионом России, а также выиграть Кубок России.

"До возобновления сезона остаётся несколько дней. Потратим их на доработку деталей, после чего постараемся показать свои лучшие качества в матчах чемпионата России и Кубка страны. Задачи понятны: мы хотим выиграть оба турнира!" - приводит слова Мельгарехо официальный сайт клуба.

Напомним, что после 17 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. В Кубке России "красно-белые" в четвертьфинале встретятся с "Уралом" (первый матч - 1:1).

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