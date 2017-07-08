Мельгарехо назвал главного конкурента "Спартака" в новом сезоне

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Мельгарехо назвал главного конкурента "Спартака" в новом сезонеПолузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо назвал главного конкурента своей команды в борьбе за чемпионский титул в новом сезоне.

"Главный конкурент в предстоящем сезоне? Думаю, "Зенит". Он серьезно укрепляется. Но и ЦСКА сбрасывать со счетов нельзя. Эти две команды точно поборются со "Спартаком" за "золото", - приводит слова 26-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" интересуется форвардом сборной Камеруна. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
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