Мельгарехо назвал главного конкурента "Спартака" в новом сезоне

Полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо назвал главного конкурента своей команды в борьбе за чемпионский титул в новом сезоне.

"Главный конкурент в предстоящем сезоне? Думаю, "Зенит". Он серьезно укрепляется. Но и ЦСКА сбрасывать со счетов нельзя. Эти две команды точно поборются со "Спартаком" за "золото", - приводит слова 26-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" интересуется форвардом сборной Камеруна. | soccernews.ru